Alluvione in valle Stura, riapre la strada tra Campo Ligure e Masone

CAMPO LIGURE – Sarà riaperta nel corso della serata di domeica, a senso unico alternato, la statale della Valle Stura interrotta da martedì scorso da una frana all’altezza di Campo Ligure. “Continuano i lavori per ripristinare i danni causati dalla recente ondata di maltempo. Grazie al lavoro costante di tecnici e volontari domani sera la statale verrà riaperta al traffico a senso unico alternato”, annuncia su Facebook il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Nel frattempo è in corso l’intervento in somma urgenza finanziato da Regione Liguria per liberare le briglie del torrente Berlino, a Rossiglione, dal materiale che lo ostruiva. Il lavoro sarà completato entro pochi giorni e si aggiunge alla manutenzione delle opere idrauliche del torrente, finanziato con 200mila euro da Regione. “Essere vicini ai cittadini non è solo esserci il giorno del disastro, ma sempre” e soprattutto continuare a lavorare senza sosta come stiamo facendo per i nostri cittadini e per rimettere in sicurezza il territorio. Lasciamo agli altri le squallide polemiche e strumentalizzazioni a cui non intenderò abbassarmi perché sui temi di allerta e protezione civile non esiste propaganda politica e chi la fa non è degno di rappresentare i cittadini. A loro le chiacchiere, a noi i fatti”, conclude Toti.

FRANA A VARAZZE – Dieci persone sono state sfollate a causa di uno smottamento avvenuto lungo la strada provinciale 57 a Varazze. A causa del forte maltempo dei giorni scorsi, un grande masso si è staccato dalla collina finendo sulla strada, in località Casanova. La frana è avvenuta ieri nei pressi di tre abitazione che, in via precauzionale, sono state fatte sgomberare dai vigili del fuoco e dalla polizia locale. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della provincia di Savona e i volontari della protezione civile. In giornata sarà deciso se far tornare gli sfollati nelle loro case dopo che hanno passato la notte da parenti .