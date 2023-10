All’ingresso di Bardonecchia riaperta la Provinciale 216 del Melezet

A Bardonecchia è stata riaperta oggi alle 12 la Provinciale 216 del Melezet, che era stata interrotta dal Km 0 al km 0+420, all’altezza della rotatoria in corrispondenza della caserma della Polizia di Stato. L’interruzione era stata causata dalla colata di fango del 13 agosto scorso. Per riaprire in sicurezza la Direzione Viabilità della Città metropolitana di Torino aveva dovuto rimuovere i detriti, ripristinare la funzionalità degli attraversamenti idraulici, realizzare nuovamente la rotatoria, fortemente danneggiata dalla colata di detriti, provvedere alla manutenzione straordinaria del manto stradale e del ponte sul rio Frejus di competenza della Città metropolitana, con il ripristino totale delle ringhiere e del marciapiede: il tutto con una procedura di somma urgenza ratificata dal Consiglio metropolitano.