Allerta meteo, chiusi i cimiteri e cinque strade. Vietate attività ludiche nei parchi e ville cittadine

Allerta meteo: a seguito della segnalazione del Sistema di Protezione Civile Regionale per le forti raffiche di vento previste nella nottata di lunedì 27 novembre e per la giornata di martedì 28, il Sindaco Roberto Gualtieri ha disposto la chiusura dei cimiteri, il divieto di attività ludiche nei parchi e ordinato la chiusura di cinque strade. Si tratta di via di Castelfusano, via dei Pescatori e via della Villa di Plinio nel X Municipio, via Federico Ozanam nel Municipio XII e via di Santa Cornelia nel XV.

Firmata la specifica ordinanza, in vigore fino a cessata emergenza. LEGGI IL TESTO COMPLETO CON I DETTAGLI.

La Protezione Civile capitolina continua a diffondere consigli sui comportamenti di autoprotezione da mettere in atto in caso di forte vento. Leggi la pagina dedicata per maggiori approfondimenti.

Guarda il video : parlano gli esperti della Protezione Civile capitolina.