Allarme bomba in via Tagliamento, attimi di paura a Latina

Allarme bomba in via Tagliamento traversa di via San Carlo da Sezze. Poco fa un residente del civico 15 sceso in cantina ha notato uno strano contenitore tondo con il simbolo della morte attaccato al muro e ha dato l’allarme. Sul posto si sono precipitati gli artificieri dei carabinieri che dopo aver esaminato con cautela l’oggetto lo hanno prelevato. Probabilmente è stato repertato anche un messaggio scritto su un pezzo di carta. A quanto sembra l’oggetto non conterrebbe materiale esplodente.