Alex Marquez: nuovo pilota in moto GP

Alex Marquez batte la concorrenza di Cal Crutchlow e Johann Zarco e conquista un posto in MotoGP nel 2020: è arrivato il comunicato ufficiale dell’accordo raggiunto con Honda per il prossimo anno. E’ il campione del mondo di Moto2, dunque, a prendere il posto di Jorge Lorenzo. Alex farà coppia dal prossimo anno con il fratello Marc, che ha avuto un ruolo molto importante in questa operazione di mercato. A proposito di voci, dopo l’ultima gara della stagione Johann Zarco aveva confermato che per l’annuncio di Alex Marquez in Honda fosse ormai questione di ore: “Il suo arrivo al fianco di Marc è nell’aria, di conseguenza per me si sono ormai chiusi gli spazi in MotoGP”, aveva spiegato il pilota francese. Ora è fatta dopo una giornata di attesa, in cui Alex si è aggirato nel paddock di Valencia, dove sono in programma i test, con la tuta bianca del team di Cecchinello; cosa che aveva fatto pensare allo slittamento della comunicazione ufficiale. Alex a Valencia dovrebbe comunque sostenere i test con la Honda LCR.