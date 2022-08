Alcuni dei punti emersi nei 5 giorni di Festambiente: “Taglio dei sussidi alle fossili, iter veloce per realizzare gli impianti a fonti rinnovabili, approvazione dei piani nazionali per la mitigazione e adattamento alla crisi climatica per rendere indipendente e sicuro il nostro Paese”

Il taglio dei sussidi pubblici alle fonti fossili, la velocizzazione degli iter autorizzativi degli impianti a fonti rinnovabili, l’aggiornamento del Piano nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) ai nuovi obiettivi europei di decarbonizzazione del RepowerEU, la necessità di approvare il Piano nazionale sull’adattamento climatico ancora in standby dal 2018, l’urgenza di definire il quadro normativo per realizzare le comunità energetiche e di mettere a bando velocemente le risorse destinate all’agrivoltaico che produce energia in agricoltura senza consumo di suolo. Questi alcuni dei punti emersi nei 5 giorni di Festambiente, la festa nazionale di Legambiente svoltasi a Rispescia (Gr) dal 3 al 7 agosto, circa le priorità in campo ambientale dei prossimi Governo e Parlamento, all’indomani delle elezioni politiche del 25 settembre. Confrontandosi con i ministri Enrico Giovannini, Stefano Patuanelli e Andrea Orlando, il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato, parlamentari di tutti i partiti e schieramenti, imprese dell’economia verde italiana, associazioni di categoria e di cittadini, durante i lavori della sua festa nazionale, Legambiente ha stilato una vera e propria agenda per la lotta alla crisi climatica.

“Siamo in piena emergenza climatica con risvolti evidenti e gravi anche sul territorio nazionale – dichiara