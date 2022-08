Al via le domande per i contributi a sostegno delle testate giornalistiche online

L’Assessorato della Pubblica istruzione comunica che sonoper la presentazione delle domande per accedere aiper il loro funzionamento e per il miglioramento del servizio.

Le risorse stanziate per l’anno 2022 ammontano a 250.000 euro.

Possono presentare domanda di contributo le Testate quotidiane e periodiche esclusivamente on-line, costituite, in qualsiasi forma giuridica, entro l’anno precedente a quello in cui è richiesto il contributo e che abbiano regolarmente pubblicato dalla data della loro costituzione, siano state costantemente aggiornate, operino e realizzino almeno il 90 per cento del fatturato nel territorio della Sardegna.



Le Testate, e non gli eventuali supplementi delle stesse, devono fornire informazione regionale e locale autoprodotta.

Le testate giornalistiche on-line in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare la domanda, completa della documentazione richiesta e redatta esclusivamente sulla nuova modulistica, entro il 19 settembre 2022.

La documentazione dovrà pervenire esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (Pec) all’indirizzo: pi.beniculturali@pec.regione.sardegna.it ; avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf e, se non firmata digitalmente, con allegato documento di identità del sottoscrittore.

