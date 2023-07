A disposizione degli operatori di tutto il mondo; primo corso su Epidemic Intelligence

Con il primo corso dedicato all’Epidemic Intelligence, prende pienamente avvio la piattaforma Laboratorium realizzata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e messa a disposizione degli operatori di salute di tutto il mondo per potenziare le conoscenze e le competenze nella prevenzione, preparazione e risposta alle crisi sanitarie. L’iniziativa è stata lanciata a marzo 2021 nell’ambito del Gruppo di Lavoro Salute del G20, ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione dei Ministri della Salute e dei Leader del G20 sottoscritta a Roma a settembre 2021.

“La pandemia – spiega il presidente dell’ISS Silvio Brusaferro – ha dato la spinta per rafforzare le competenze necessarie agli operatori sanitari per affrontare le sfide future della salute pubblica. Durante la presidenza italiana del G20, l’ISS ha lanciato il programma ‘Laboratorium’ per lo sviluppo di strumenti di training adatti alla formazione a distanza in qualunque contesto”.

La piena operatività del Laboratorium anticipa l’incontro ospitato dall’ISS il 6-7 luglio per la terza riunione del Comitato Direttivo della ‘Public Health and Emergency Workforce Roadmap’, lanciata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità sempre in occasione della Presidenza italiana del G20 del 2021 per assicurare un personale sanitario formato e adeguato per assicurare le funzioni essenziali di sanità pubblica a livello globale.

Al Laboratorium si accede dal sito ISS https://www.iss.it/iss-g20-public-health-laboratorium.

La piattaforma

La piattaforma Laboratorium è stata orientata allo sviluppo di strumenti di formazione adatti all’apprendimento degli adulti.

La piattaforma contiene corsi di formazione e aggiornamento professionale progettati a partire dall’integrazione di metodologie formative basate sulle competenze (CBE – Competency Based Education) e sui problemi (PBL – Problem Based Learning), adattandole al contesto e-Learning. Ai corsi e-Learning si accede dall’indirizzo https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=78&lang=en.

Oltre ai corsi di formazione a distanza, la piattaforma contiene anche un Repository che permette di accedere pubblicamente a strumenti e documenti formativi selezionati da fonti autorevoli inerenti i temi core di salute pubblica. Al Repository si accede dal link https://www.iss.it/it/web/laboratorium-repository. Il Repository è stato pensato non solo per gli operatori professionali ma anche per i cittadini, e si configura come uno strumento di formazione per il personale sanitario, raccogliendo dati da diverse fonti, aggiornati e approvati quotidianamente. L’aggiornamento avviene tramite uno strumento di ricerca web automatizzato. L’obiettivo è porsi come un unico centro di raccolta di contenuti utili per l’apprendimento, guidato da un approccio per obiettivi formativi e con lo scopo di colmare i gap di conoscenza.

Il corso sul Epidemic Intelligence

L’obiettivo del primo corso e-Learning del Laboratorium, è fornire ai partecipanti la capacità di valutare il potenziale utilizzo e l’applicabilità a livello di ciascun paese di sistemi di Epidemic Intelligence, ponendo un focus sulla sorveglianza basata sugli eventi per la prevenzione e l’allerta precoce di potenziali rischi in sanità pubblica. Il corso è stato realizzato da ISS in collaborazione con WHO, ECDC, e CDC statunitense, è in lingua inglese, erogato in modalità asincrona, a bassa interazione, fruibile dalla piattaforma e-learning EDUISS (https://eduiss.it), per tutti gli operatori di salute pubblica.