Al via in Liguria le iscrizioni online per la scuola anno 2019-2020

Anche in Liguria sono iniziate ieri lunedì 7 gennaio, le iscrizioni online alle scuole per l’anno scolastico 2019-2020

I genitori dei nuovi iscritti alla prima classe delle elementari e delle secondarie di primo e secondo grado devono compilare la domanda in via telematica sino al 31 gennaio. Per inviare domande d’iscrizione a scuola online, i genitori devono accedere alla sezione “Iscrizioni online”, del sito del Miur (www.iscrizioni.istruzione.it), registrarsi e poi usare le credenziali per avviare la pratica. Chi ha un’identità digitale Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) può accedere direttamente con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.