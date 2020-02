Al via il contest musicale CantaRomaCanta

Un concorso per nuovi talenti aperto ai romani . Parte il contest musicale CantaRomaCanta, riservato a tutti i cittadini nati o residenti a Roma maggiorenni (solisti o band).

Il contest sarà articolato in due categorie:

• Canzoni originali sulla città: “Le voci di Roma”

• Cover a tema libero

Lingue o dialetti ammessi: italiano, inglese e romanesco

Prima categoria: canzoni originali “Le voci di Roma”. Roma è una città attraversata da persone provenienti da luoghi differenti, in cui si mescolano cultura, idee, pensieri. Roma è una città che si declina in modi diversi. Ognuno, infatti, vive la Capitale in modo particolare e ha instaurato un rapporto specifico con il quartiere in cui abita, con le sue vie, con gli edifici che vede quotidianamente, con le persone che incontra. Il testo delle canzoni proposte dovranno avere come perno Roma e il rapporto che il cantautore o la band ha con la città. I partecipanti potranno esprimersi declinando il tema secondo il loro legame con la città.

Seconda categoria: cover a tema libero, ovvero per tutti coloro che vogliono dimostrare le proprie capacità canore esibendosi in una cover musicale in italiano, in inglese o in dialetto romanesco.

Per partecipare al concorso:

– Predisporre un video in formato mp4. Durata: da 1 a 3 minuti

– Inviare il video, tramite WeTransfer o altri servizi di cloud, allìindirizzo e-mail cantaromacanta@comune.roma.it.

– Nel corpo della mail scrivere: nome e cognome, data e luogo di nascita, città di residenza, titolo della canzone proposta, link del proprio profilo Instagram (se se ne possiede uno), testo della canzone (solo per canzoni originali)

Modalità di pubblicazione dei video: dopo una prima selezione in base alle Social Media Policy di Roma Capitale e all’aderenza ai criteri stabiliti da questo regolamento, i video verranno caricati sulla pagina Instagram di Roma Capitale (@Roma).

Verrà valutato un solo video per partecipante.

I video potranno essere inviati entro le ore 24.00 del 31 maggio 2020.

La votazione sarà popolare. A vincere saranno i 3 video per categoria caricati sulla pagina Instagram di Roma Capitale che riceveranno più ‘mi piace’. I vincitori saranno annunciati sul sito ufficiale e sui canali social di Roma Capitale entro la fine del mese di giugno e avranno la possibilità di esibirsi nel corso di un grande evento a dicembre.

I video vincitori verranno premiati con:

• passaggio del video musicale sugli schermi presenti sulle banchine metro e sui vagoni della metro

• affissione nella città di manifesti con il QR Code che rimanda al video musicale

• pubblicazione sui canali social istituzionali di Roma Capitale.