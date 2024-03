Al via Enoliexpo 2024: Pentassuglia sottolinea l’importanza per i settori dell’olio e del vino

Dal 7 al 9 marzo, Bari ospiterà la fiera internazionale dedicata ai macchinari delle filiere olivicola-olearia e viticola-enologica, con approfondimenti su innovazione e ricerca nell’agroalimentare.

L’Assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, ha evidenziato l’importanza di Enoliexpo 2024 come occasione per valorizzare le produzioni locali, in particolare l’olio extravergine d’oliva e il vino. La fiera, in corso dal 7 al 9 marzo, rappresenta un’opportunità per connettersi con l’innovazione tecnologica e per mettere in campo azioni mirate nell’utilizzo delle risorse per garantire un futuro sostenibile e di alta qualità nel sistema produttivo agroalimentare.

Durante l’evento, con il supporto del Comitato Scientifico Centro Cibo in Salute dell’Università di Bari, saranno approfonditi temi legati alla dieta mediterranea e alle proprietà nutraceutiche dei prodotti locali. Inoltre, verrà affrontato il tema della ricerca sulla Xylella e del sequenziamento genomico per comprendere meglio la presenza dell’insetto nella regione.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Bari, Carla Palone, la presidente e il direttore di Enoliexpo, Sonia Villani e Francesco Cherubini, e il direttore della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli.

La fiera, con oltre 200 espositori, è un importante appuntamento per i settori olivicolo-oleario e viticolo-enologico, con novità proposte nei 18 mila metri quadrati espositivi della Fiera del Levante. Enoliexpo è l’unico evento italiano dedicato al mondo dell’olio e il principale del centro-sud per quello del vino, con spazio anche per il settore della birra artigianale, con la sezione Beertech che arricchirà la manifestazione. Si prevedono migliaia di visitatori da tutte le regioni italiane e delegazioni ufficiali da Albania, Grecia, Turchia, Tunisia e Marocco.