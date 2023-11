AI MURAZZI UN’INSTALLAZIONE LUMINOSA CELEBRA IL PROGETTO “UN FIUME DI FUTURO”

Nel weekend torinese dedicato alle arti contemporanee, anche il fiume Po diventa protagonista e si illumina in maniera spettacolare. Nelle serate del 3, 4 e 5 novembre lo specchio d’acqua intorno ai Murazzi si accenderà di blu – con un’installazione artistica realizzata in collaborazione con Iren – per annunciare e condividere con tutti i cittadini il progetto “Un fiume di futuro”, che dal 2026 farà rivivere il Po mettendolo sotto una nuova luce.

A partire dall’inaugurazione – prevista per le ore 19 di venerdì 3 novembre, alla presenza del Sindaco Stefano Lo Russo e dell’assessore alle Sponde fluviali Francesco Tresso – le luci illumineranno in modo inedito uno degli scorci più belli della città, insieme ad un coinvolgente videomapping realizzato per dar vita alle facciate dei Murazzi lungo il fiume. Dalle ore 19 alle 24 per tre giorni i cittadini potranno assistere allo spettacolo che illuminerà di blu lo specchio d’acqua attorno ai Murazzi del Po, tra i ponti Vittorio Emanuele II e Umberto I. Un momento artistico che servirà ad annunciare l’avvio del progetto Torino River Center per rivitalizzare le arcate dei Murazzi, presentato nelle settimane scorse nell’ambito dei prossimi lavori per il ripristino della navigabilità del fiume.

“Accendiamo le luci sul lungo fiume – spiega il Sindaco Stefano Lo Russo – per regalare uno spettacolo ancora più bello a cittadini e turisti e per dare il via simbolicamente alle progettualità che lo riguardano. I fiumi sono un patrimonio straordinario della nostra città e il Po, con il suo grandissimo valore ambientale e storico, è al centro degli investimenti resi possibili delle risorse del Pnrr come uno degli assi di sviluppo della città. Il River Center inoltre permetterà di rivitalizzare e rendere ancora più belli e funzionali i Murazzi, un luogo amatissimo dai torinesi di tutte le età”.

Con il progetto “Un fiume di futuro” il Po tornerà ad essere navigabile nel tratto dai Murazzi a Moncalieri. Un intervento ambizioso, che permetterà a torinesi e turisti di vivere il fiume dentro e fuori dell’acqua, coniugando natura, cultura, sport, ricerca e innovazione. Parole chiave che saranno protagoniste del videomapping che andrà a valorizzare le ultime sette arcate a monte dei Murazzi, dove per il progetto fiume troverà casa il “River Center”, hub di informazione, condivisione, esperienze da vivere a stretto contatto con il fiume.

“Questa sera diamo ufficialmente il via ad una grande festa delle luci sul fiume Po – commenta l’assessore Francesco Tresso -, accendendo il fiume insieme a tutti i cittadini e alle società remiere. Con questa spettacolare installazione artistica inizia simbolicamente il conto alla rovescia che porterà il fiume ad essere nuovamente protagonista. Un progetto collettivo che mira a far rivivere il fiume sotto una nuova luce, rendendolo più attrattivo e vissuto da torinesi e turisti. Questo grazie a nuovi spazi pubblici dove conoscerlo e viverlo meglio, al recupero delle sue sponde e ad una navigazione fluviale innovativa che collegherà i Murazzi a Moncalieri, regalando alla città nuove emozioni”.

Il fiume Po nel fine settimana sarà anche protagonista del grande sport: le sue acque ospiteranno infatti i campioni provenienti da tutto il mondo per la SilverSkiff Endurance Regatta, prestigiosa manifestazione internazionale, giunta alla trentaduesima edizione, che vedrà gareggiare campioni olimpici, di livello mondiale, agonisti o semplici appassionati. Sabato 3 e domenica 4 novembre sono attesi 720 atleti, di cui il 44% stranieri, per un’edizione da record; alcuni campioni venerdì 3 novembre saranno presenti all’inaugurazione dell’installazione luminosa, insieme a Giuseppe Abbagnale, presidente Federazione Canottaggio, e a Umberto Dentis, direttore comitato organizzativo Silverskiff.