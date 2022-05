(REGFLASH) Pescara, 3 mag. L’interesse suscitato dall’Agrifood sostenibile abruzzese, presentato nella vetrina mondiale all’Expo di Dubai in stretta connessione con le bellezze del territorio, diventano realtà concreta. Infatti, 29 importanti buyer dell’Arabia Saudita sbarcheranno in Abruzzo il 9 e il 10 maggio prossimi e saranno ospiti della Regione Abruzzo, grazie al supporto dell’Agenzia regionale per le attività produttive (ARAP) che già aveva gestito le missioni nella metropoli emiratina e a Bruxelles.

In particolare, gli operatori economici, punti di riferimento di vasti mercati del mondo arabo, arriveranno a Pescara direttamente dal Cibus di Parma: verranno ricevuti dalle istituzioni abruzzesi e, per due giorni, saranno anche in tour per conoscere le aziende abruzzesi, le loro produzioni, e le eccellenze enogastronomiche regionali. L’Arap, in questo caso, braccio operativo dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, ha promosso incontri di networking e B2B con le imprese abruzzesi, visite guidate in azienda e nei siti produttivi, con eventi mirati a favorire l’incontro della domanda con l’offerta.

Il programma della due giorni sarà illustrato sabato 7 maggio alle ore 15.30 in una conferenza stampa che si terrà nella sala consiliare del comune di Pescara. La delegazione araba, costituita da importanti player con i quali Arap aveva già intrattenuto incontri e focus tematici nel corso della missione a Dubai, sarà composta da tutti i partecipanti alla manifestazione internazionale Cibus di Parma. L’obiettivo principale è quello di instaurare solide relazioni istituzionali e commerciali tra un Paese mediorientale in forte crescita economica come quello saudita e la Regione Abruzzo. (REGFLASH) US/220503