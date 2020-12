Aggredisce operatori dell’ospedale a Senigallia, arrestato

– Violenza, minacce, resistenza a incaricato di pubblico servizio e lesioni personali. Sono questi i reati di cui si è reso protagonista un 22enne di Senigallia che ha aggredito gli operatori sanitari dell’ospedale cittadino.

E’ successo ieri pomeriggio: il giovane si era recato presso gli ambulatori lamentandosi del proprio piano terapeutico con un operatore. Poi il caos: improvvisamente l’ha aggredito fisicamente. In sua difesa sono intervenuti altri tre colleghi cercando di contenere il ragazzo in stato di agitazione che poi si è dileguato. L’immediato intervento dei carabinieri di Senigallia ha permesso di rintracciarlo in un altro reparto dell’ospedale. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida di questa mattina, 23 dicembre, al tribunale di Ancona: ha patteggiato quattro mesi di condanna, con pena sospesa.