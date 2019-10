Aggredisce i datori di lavoro della moglie, arrestato 45enne

L’uomo, secondo quanto reso noto dai militari “già sottoposto a regime di affidamento in prova ai servizi sociali per altro reato, si rendeva protagonista di minaccia grave e lesioni per futili motivi, nei confronti dei datori di lavoro della moglie, tanto che l’Autorità Giudiziaria procedente determinava l’aggravamento della pena, revocando la misura in atto ed ordinando la carcerazione del prevenuto”.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Cassino.