Aggiornamento indicatori Bes – Novembre 2023

L’Istat diffonde l’aggiornamento semestrale degli indicatori del Benessere equo e sostenibile (Bes).

L’aggiornamento garantisce l’allineamento dei dati relativi agli indicatori Bes con gli aggiornamenti degli indicatori del Bes dei territori e delle misure per il monitoraggio degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) diffusi dall’Istat.

L’aggiornamento riguarda 27 indicatori e la revisione di alcune serie, nell’ambito di 8 dei 12 domini Bes.

Per favorire la consultazione personalizzata degli indicatori Bes l’aggiornamento viene diffuso in tre file completi in formato .xlsx, in modo da consentire la consultazione congiunta di più domini, più indicatori, diverse selezioni di territori e di tutte le disaggregazioni disponibili (territorio, genere, età e titolo di studio).

Un primo file contiene i dati di tutti gli indicatori classificati per regione, ripartizione geografica e, quando disponibile, per genere; un secondo file contiene i dati degli indicatori disponibili per classi di età e genere; un ultimo file contiene, per gli indicatori per cui è possibile calcolarla, la classificazione per titolo di studio, classe di età e genere.

I metadati di tutti i 152 indicatori Bes sono contenuti in un file separato.

Indicatori aggiornati per dominio

Salute

Mortalità per incidenti stradali (15-34 anni)

Istruzione e formazione

Passaggio all’università

Competenza alfabetica non adeguata (studenti classi III scuola secondaria primo grado)

Competenza numerica non adeguata (studenti classi III scuola secondaria primo grado)

Benessere economico

Disuguaglianza del reddito netto (s80/s20)

Rischio di povertà

Povertà assoluta (incidenza)

Grave deprivazione materiale e sociale – Europa 2030

Grave deprivazione abitativa

Grande difficoltà ad arrivare a fine mese

Bassa intensità di lavoro – Europa 2030

Sovraccarico del costo dell’abitazione

Politica e istituzioni

Donne e rappresentanza politica a livello locale

Paesaggio e patrimonio culturale

Spesa corrente dei Comuni per la cultura

Densità e rilevanza del patrimonio museale

Impatto degli incendi boschivi

Diffusione delle aziende agrituristiche

Ambiente

Aree protette

Consumo materiale interno

Impermeabilizzazione del suolo da copertura artificiale

Innovazione, ricerca e creatività

Propensione alla brevettazione

Qualità dei servizi