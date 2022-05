Agevolazioni Tari 2022: con la modifica del regolamento esonero per più famiglie

Come deliberato nella seduta

consiliare dello scorso 29 aprile 2022, è stata innalzata la soglia minima per chiedere

l’agevolazione Tari.

A seguito della modifica dell’articolo

15 dell’apposito regolamento, possono fare domanda i nuclei familiari, in

carico ai servizi sociali dell’Ente, con I.S.E.E. inferiore a 5mila euro.

Le domande possono essere consegnate

a mano in portineria o inviate a mezzo raccomandata A. R. (in tal caso farà

fede la data del timbro postale), presso il Servizio Tributi – Piazza

Municipio, entro il 23 maggio 2022.

Tutti coloro che hanno già fatto

richiesta dell’agevolazione per l’anno 2022, NON DOVRANNO ripresentare la

domanda.

La richiesta di agevolazione dovrà

essere sottoscritta dall’intestatario dell’utenza e compilata unicamente sul

modulo predisposto disponibile online o in portineria.

Alla domanda deve essere

allegata, pena l’esclusione, copia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità

al momento della presentazione dell’istanza e copia di un documento d’identità

valido del richiedente

«Con questo provvedimento, come

illustrato dalla presidente della commissione Bilancio Elisa Carnevale nel

corso dell’ultimo Consiglio comunale – spiegano il sindaco di Fondi Beniamino

Maschietto e l’assessore competente Vincenzo Carnevale – è stata notevolmente

allargata la platea di persone che potranno beneficiare di una consistente

agevolazione. Parliamo, infatti, non di una riduzione in bolletta ma di un vero

e proprio esonero che tenderà la mano ad un numero consistente di nuclei

familiari in stato di contingente difficoltà economica. Basti pensare che,

prima di quest’ultima modifica, tale agevolazione veniva concessa solo ai

cosiddetti nullatenenti ovvero famiglie con I.S.E.E. pari a zero mentre possono

fare domanda, solo per fare qualche esempio, anche persone con figli e una piccola

entrata o disoccupati ma proprietari di beni».

AVVISO INTEGRALE, ATTO E MODULISTICA