Affonda barca in mare Sanremo, 3 salvati

Tre turisti milanesi sono stati salvati in mare dalla Guardia Costiera a oltre un miglio al largo di Sanremo dopo il semi affondamento della barca a motore sui cui navigavano. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente alla barca, che era stata noleggiata. A dare l’allarme è stato un diportista di passaggio che ha visto i tre sbracciarsi. La motovedetta Cp 864 li ha recuperati e ha fatto trainare in porto la barca semiaffondata. Sembra che l’imbarcazione, lunga circa cinque metri e semicabinata non avesse falle. Potrebbe essersi trattato di problemi legati alla mal distribuzione del perso dell’equipaggio.