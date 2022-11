Affidati i lavori di restauro di Villa Lisetta – Dichiarazione dell’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Orlando

Notizie



“Il Comune di Palermo ha firmato il contratto per l’affidamento dei lavori relativi al restauro conservativo e alla riqualificazione della Villa Lisetta. La struttura si trova all’interno dell’Istituto Gonzaga di via Piersanti Mattarella. L’importo delle opere ammonta a 489.076,27 euro e saranno realizzate dall’impresa Isor Costruzioni Srl. Una volta completati i lavori, Villa Lisetta sarà destinata a servizio dell’amministrazione scolastica. Si tratta di un ulteriore e significativo passo in avanti verso la riqualificazione di Villa Lisetta che rappresenta una parte integrante del patrimonio culturale e naturalistico della città”.

Ad annunciare l’affidamento dei lavori l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Orlando