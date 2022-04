Affidamento familiare: il distretto Socio Sanitario LT4 al lavoro per costituire un Albo

Con delibera di giunta dello

scorso 4 aprile, e successivo avviso pubblico, ha preso ufficialmente il via l’iter

per il reclutamento delle famiglie affidatarie sul territorio del distretto Socio Sanitario LT4. L’iniziativa

è volta a promuovere tutte le

attività finalizzate a prevenire gli allontanamenti dei bambini dalla loro

famiglia attraverso la sensibilizzazione, la formazione e il sostegno della

prossimità familiare e del buon vicinato.

«Questo albo – spiegano gli addetti

ai lavori – favorisce la programmazione delle “risorse accoglienti” laddove

con questo termine si intendono tutte quelle forme di accoglienza legate alla

“vicinanza solidale” che si affiancano alle famiglie vulnerabili e

che si caratterizzano per la dimensione relazionale e la temporaneità».

L’avviso si propone l’obiettivo

di reclutare famiglie affidatarie per creare un albo distrettuale al fine di

promuovere il diritto dei minori a crescere e ad essere educati nelle proprie

famiglie d’origine, con il supporto e la collaborazione della famiglia

affidataria.

In quest’ottica, già nel 2020 è

stato approvato il “Regolamento Distrettuale per l’Affidamento Familiare”,

dando vita, sul medesimo territorio, ad un processo di sensibilizzazione al

tema che ha portato oggi alla costituzione di un’equipe Distrettuale per

l’Affidamento Familiare. Il gruppo di lavoro si è riunito per la

prima volta ufficialmente giovedì 3 marzo alla presenza di diversi

rappresentanti istituzionali dei Comuni del Distretto Socio Sanitario Lt 4

(Fondi, Campodimele, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Sperlonga,

Terracina), della ASL (Consultorio, TSMREE, PUA), degli assistenti sociali e

dei rappresentanti del terzo settore.

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e

l’assessore Sonia Notarberardino, a qualche ora dalla pubblicazione dell’avviso,

hanno sottolineato la grande sensibilità dell’amministrazione verso il tema

dell’affido, la complessità delle attività promosse nonché la necessità di costituire

momenti di lavoro congiunti e gruppi di lavoro interdisciplinari che siano in

grado di svolgere un efficace lavoro di rete con ruoli, competenze, funzioni e

responsabilità ben definiti.

Prezioso il contributo del dottor

Raffaele Focaroli, educatore nonché giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni

di Roma, il quale in occasione del tavolo tematico ha sottolineato il ruolo

chiave di questo servizio nell’ambito della realizzazione dei progetti quadro e

di affidamento familiare sul territorio in stretta sinergia con l’Autorità

Giudiziaria.