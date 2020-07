Aereo atterra in un campo di mais

Una situazione decisamente inusuale. Un aereo da turismo “Piper” con due persone a bordo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza in un campo di mais a Reitnau nel Canton Argovia in Svizzera, a causa di un guasto al motore. Nessuno è rimasto ferito, mentre il velivolo ha riportato danni a una ruota e all’elica. L’apparecchio, un Piper Warrior con a bordo il pilota e un passeggero, era decollato in mattinata dall’aerodromo di Birrfeld con l’intenzione di sorvolare le Alpi, ha precisato la polizia cantonale. A causa di una panne al motore, il pilota ha deciso un atterraggio di emergenza a Reitnau, a circa 25 km da Birrfeld. Un episodio con un lieto epilogo. Solitamente i piloti, effettuano tali manovre d’emergenza quando il volo è ‘possibile ma non consigliabile’ per ragioni diverse, come le pessime condizioni meteorologiche, perdita di carburante o avaria del motore. L’atterraggio nel campo di mais, comunque, sarebbe potuta finire con conseguenze ben peggiori. Anche il campo ha subito i suoi danni, ma miracolosamente nessuno è rimasto ferito. Il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) ha aperto un’inchiesta per determinare le circostanze dell’incidente.