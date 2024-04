Acquisto pneumatici online: cosa c’è da sapere?

Lo sviluppo trasversale dell’e-commerce ha interessato, in maniera più o meno profonda, ogni genere di settore merceologico. Per molte tipologie di beni e servizi, infatti, i consumatori sono ormai abituati ad effettuare i propri acquisti online, utilizzando i marketplace oppure rivolgendosi a shop online specializzati. Lo stesso dicasi, sebbene con alcune sostanziali differenze, anche per gli pneumatici di ricambio per auto e moto; certo, da un lato vige ancora un certo scetticismo, che spinge molti automobilisti a prediligere il gommista di fiducia o l’officina sotto casa. Al contempo, si registra un’interessante tendenza: l’integrazione tra canali di vendita fisici e digitali.

Fino a poco tempo fa, il rapporto era orientato in una sola direzione: fare ricerche online e informarsi, per valutare il prodotto da comprare poi presso un rivenditore in-shop. Oggi, invece, la situazione è più fluida, e la ripartizione tra canali di vendita è meno marcata rispetto al passato. Può capitare, infatti, che la valutazione dell’articolo ‘dal vivo’ sia propedeutica all’acquisto online; il riscontro ottenuto in prima persona, infatti, riduce il margine di dubbio nell’acquirente, spronato a procedere all’acquisto, soprattutto a fronte di un’offerta economica particolarmente conveniente. Naturalmente, è bene valutare non soltanto il prezzo, ma anche altri aspetti: di seguito vediamo quali sono, e come incidono sulla decisione di comprare, o meno, una gomma di ricambio online.

A chi rivolgersi?

L’e-commerce del settore pneumatici offre una possibilità di scelta estremamente ampia e diversificata. Sul mercato sono presenti prodotti adatti alle possibilità economiche ed alle esigenze tecniche più disparate; proprio per questo, l’acquisto deve essere ben ponderato, prendendo in considerazione diversi fattori. Uno dei più significativi è certamente rappresentato dal canale di vendita. Per l’acquisto di pneumatici online è bene optare per un rivenditore specializzato come, ad esempio, Euroimportpneumatici. Ciò significa che è consigliabile prediligere chi opera soltanto all’interno del mercato delle gomme di ricambio, preferibilmente da abbastanza tempo da aver maturato una solida reputazione o un campione statisticamente valido di feedback online.

Occhio alle opzioni di pagamento

I canali proposti dal venditore per pagare l’acquisto sono un altro degli aspetti da valutare con cura prima di acquistare. Come si può facilmente intuire, sono da preferire i siti che offrono opzioni sicure e tracciabili come, ad esempio, il bonifico bancario o sistemi criptati. Più in generale, è da escludere qualsiasi rivenditore che non preveda pagamenti tracciabili oppure imponga il ricorso a canali non certificati.

Garanzie e tutele

Al fattore dei pagamenti sicuri si lega quello della tutela del cliente. Il rivenditore deve garantire opportune garanzie non soltanto sulla qualità e la conformità del prodotto, ma anche in relazione all’intera procedura d’acquisto. In termini concreti, è quindi consigliabile optare per shop online che illustrino in maniera chiara i termini e le modalità per effettuare un eventuale reso con rimborso; in aggiunta, devono essere garantiti i tempi di consegna (con un ragionevole margine di tolleranza, specie per i prodotti non disponibili immediatamente).

Assistenza pre e post-vendita

Molti shop online hanno cominciato ad offrire servizi dedicati al clienti, sia prima che dopo l’acquisto. Ciò può agevolare notevolmente la scelta dello pneumatico di comprare, ed è preferibile che tali servizi siano gratuiti (in caso contrario, eventuali costi aggiuntivi devono essere comunicati in modo chiaro). Iniziative di questo tipo vanno soprattutto a favore degli automobilisti meno esperti, che non hanno una spiccata dimestichezza con le proposte di mercato. Ciò può contribuire a superare un certo scetticismo che ancora si associa al comprare gli pneumatici online, soprattutto da parte di clienti che non hanno competenze specifiche. Sul piano pratico, l’introduzione di tali servizi consolida la crescita dell’e-commerce di settore, in quanto integra un’esperienza d’acquisto ‘su misura’.