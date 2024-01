Acquistare un’automobile non conviene più: ecco il perché

Quando devi cambiare la tua automobile, la soluzione dell’acquisto non è così conveniente come puoi pensare. Anzi, si può affermare che al giorno d’oggi acquistare un’automobile, nuova o usata che sia, non ti conviene affatto per tutte le ragioni che trovi elencate di seguito.

Alta immobilizzazione di denaro

La prima ragione per cui non ti conviene più acquistare un’automobile nuova riguarda la grossa immobilizzazione di denaro. Infatti, acquistare un veicolo corrisponde, anzitutto, a un esborso di un’alta cifra o, comunque, un finanziamento che ti indebita per diversi anni. In pratica, quando finisci di pagare l’auto, è anche il momento di venderla poiché le sue caratteristiche sono ormai obsolete. Conviene di gran lunga valutare altre soluzioni: trovi qui un’ottima proposta per il noleggio lungo termine Fiat.

Veloce svalutazione

Inoltre, una volta che hai finito di pagare l’automobile, ti ritrovi con un bene materiale che si è svalutato molto nel corso del tempo. Le automobili sono tra i beni materiali che subiscono la più veloce svalutazione sul mercato impedendoti di recuperare l’investimento iniziale messo in campo per acquistarla.

Succede anche nel caso in cui l’automobile sia ancora in buone condizioni poiché già al momento dell’acquisto perde più di un terzo del suo valore e metà nel giro di pochi anni. Se vuoi liberarti della tua automobile, ti ritrovi quindi a svenderla.

Alti costi di gestione nel corso del tempo

Se sei proprietario di un’automobile, oltre ad affrontare un alto esborso iniziale e la veloce svalutazione, ti ritrovi con un bene che produce alti costi di gestione nel corso del tempo. Sono davvero tanti i costi fissi da affrontare, da quelli della copertura assicurativa che è totalmente a carico tuo. Il costo annuale può variare in base a fattori come il numero di incidenti che definisce una classe di merito. Tuttavia, il costo resta pur sempre alto e la situazione si complica quando si parla di un neopatentato. Occorre poi mettere in conto anche le incombenze relative a rinnovi ed eventuali ricerche di offerte migliori.

Frequenti appuntamenti periodici, e non, dal meccanico

Non è finita qua poiché altri costi riguardano sicuramente il bollo auto, cioè la tassa di circolazione cui aggiungere i costi di manutenzione e il carburante; tutti che pesano non poco sul tuo conto corrente. A proposito dei costi di manutenzione, dovrai occuparti della revisione periodica del veicolo che può richiedere alcuni interventi in officina meccanica per poterla “passare”, come si dice volgarmente.

Purtroppo, può accadere di doversi rivolgere all’officina meccanica anche per altre regioni come piccoli guasti e incidenti che sono abbastanza fisiologici. Più utilizzi l’automobile, più cresce il rischio di essere coinvolto in incidenti che, sebbene non imputabili a una tua colpa, spesso non siano coperti dall’assicurazione.

Infatti, se il costo delle riparazioni, le quali in realtà sono davvero molto onerose, supera il valore del mezzo, nessuna assicurazione si degnerà di darti un euro per sistemare il tuo veicolo che ti presenta, ancora una volta, un conto molto salato da affrontare.