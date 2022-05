Pordenone, 26 mag – La sostenibilità ambientale, seppur

condivisibile nei suoi principi generali, rischia di diventare

una gabbia che invece di favorire le imprese potrebbe bloccare lo

sviluppo dell’intero sistema dell’acquacoltura.

È questo il campanello d’allarme “suonato” dall’assessore

regionale alle Risorse agroalimentari e ittiche partecipando oggi

a Pordenone alla tavola rotonda dal titolo “Nuovo fondo Feampa:

innovazione e nuova progettualità” riguardante i fondi di

sostegno Ue destinati alla pesca e all’acquacoltura, iniziativa

svoltasi in Fiera nell’ambito della rassegna Acquafarm.

Alla presenza del rappresentante della Federazione europea dei

produttori che operano nell’acquacoltura e dei colleghi di altre

amministrazioni regionali e alcuni funzionari del ministero per

le Politiche agricole alimentari e forestali, l’esponente

dell’Esecutivo del Friuli Venezia Giulia ha messo in evidenza la

necessità di porre la sostenibilità non come obiettivo primario

del comparto ma come aspetto correlato al sistema; se così non

fosse, si metterebbero in grossa difficoltà le imprese a causa di

una politica più focalizzata sull’ambiente che sul comparto

primario. Secondo l’assessore regionale, la riprova di tutto ciò

è quanto sta accadendo ora a causa del conflitto in Ucraina, dove

ad esempio le mancate scelte sull’energia si stanno pagando a

caro prezzo nel nostro Paese in nome della sostenibilità

ambientale.

Altro aspetto posto in evidenza dalla Regione è quello legato

agli obiettivi da raggiungere nel campo dell’acquacoltura e della

loro misurabilità. In questo senso l’esponente dell’Esecutivo ha

ricordato quanto sia importante che i fondi europei dedicati al

comparto italiano debbano tra l’altro servire per ridurre

l’importazione di pesce da altri Paesi. Questo indicatore – è

stato evidenziato – al momento è assente dalla programmazione,

con il rischio che i fondi del Feampa vengano spesi in modo

inadeguato, senza risolvere così un problema oggettivo.

L’assessore alle Risorse agroalimentari e ittiche del Friuli

Venezia Giulia ha poi portato il suo saluto alla conferenza

scientifica sulla pesca e sue prospettive nel Mar Adriatico,

sostenuto dal Fesr e dal progetto strategico interregionale

“Argos” tra Italia e Croazia. In questa circostanza la Regione ha

ribadito come in una situazione generale di difficoltà qual è

quella che stanno attraversando le imprese ora sia necessario

dare un tangibile sostegno al comparto non attraverso metodi

ordinari quanto invece utilizzando nuovi e più moderni strumenti.

