Questa la posizione della Regione alle fiere Acquafarm e

Novelfarm a Pordenone

Pordenone, 25 mag – Le innovazioni in acquacoltura sono di

fondamentale importanza per consentire una crescita del comparto,

ma è necessario che le norme di tutela esistenti non ne vincolino

l’applicabilità altrimenti ciò va a inficiare il lavoro svolto

mettendo in forte difficoltà coloro i quali si pongono

all’avanguardia. Al contrario, mettendo a fattor comune questo

grande lavoro, le novità introdotte nei processi diventano un

patrimonio condiviso, con enormi benefici per tutti.

È questo il messaggio che l’assessore regionale alle risorse

agroalimentari ha espresso oggi nel corso dell’inaugurazione di

Acqua Farm e Novel farm, la fiera dedicata ai professionisti nel

settore dell’acquacoltura, molluschicoltura, algocoltura e pesca

sostenibile, in corso di svolgimento nei padiglioni dell’ente di

viale Treviso a Pordenone.

Alla presenza del sottosegretario al Ministero delle politiche

agricole, del presidente dell’ente Fiera e dei rappresentanti del

Comune di Pordenone, l’esponente dell’Esecutivo ha innanzitutto

posto in evidenza quanto la Fiera della Destra Tagliamento si

stia dimostrando sempre più un punto di riferimento a livello

nazionale e internazionale per le manifestazioni specialistiche

di settore, sapendo proporre iniziative all’avanguardia che si

rivelano di grande interesse – come dimostrano i numeri legati

alle presenze – per gli esperti del settore. In questo senso

Acquafarm e Novel farm, partiti in sordina qualche anno fa, ora

sono diventati un punto di riferimento in tutta Europa, come

indicato anche dal commissario Ue intervenuto in via telematica

all’evento, e che da quest’anno si arricchiscono di una nuova

sezione dedicata all’algacoltura.

L’assessore regionale alle Risorse agroalimentari ha poi

ricordato quanto sia importante che le innovazioni, dopo un

periodo di sperimentazione, vengano messe a sistema per far sì

che le imprese riescano a sostenere la propria attività. Al

settore dell’acqualcoltura viene data infatti sempre maggiore

importanza per la sua capacità di produrre alimenti sicuri con

una grande componente di sostenibilità dal punto di vista

alimentare, ma per fare impresa – è stato ricordato – le azioni

innovative compiute dai singoli devono trovare un momento di

sintesi. Per la Regione questa è la sfida più grande sulla quale

tutti, aziende e istituzioni a vari livelli, devono lavorare

affinchè vengano trovate delle soluzioni comuni che permettano di

sostenere l’intero sistema.

Inoltre, l’assessore regionale ha ricordato quanto sia necessario

che, a livello comunitario, venga compiuto uno sforzo affinchè i

“quadri temporanei” dedicati alla guerra in Ucraina trovino

equiparazione a quelli emanati durante il periodo Covid. Ciò

infatti consentirebbe una maggiore efficacia nel dare un supporto

alle imprese, migliorandone la loro operatività con un vantaggio

indubbio per tutto il comparto.

