ACQUA. Terminati lavori a Risalaimi. Disservizi quasi nulli

Si sono conclusi nella tarda serata di ieri i lavori di manutenzione del potabilizzatore di Risalaimi di AMAP fra Bolognetta e Misilmeri e stamattina l’impianto è stato rimesso in funzione.

La distribuzione idrica si normalizzerà in tutta la rete entro le prossime 24 ore.

Grazie al prelievo potenziato dall’invaso Poma di Partinico e all’accumulo preventivo di acqua presso i serbatoi cittadini, in particolare quello di San Ciro a Monte Grifone, i disservizi per l’utenza sono stati quasi nulli, ad eccezione di un lieve calo di pressione registrato nel distretto di Borgo Nuovo a Palermo, nel comune di Sciara e per le utenze servite dal Canale di Scillato. Anche i comuni di Bolognetta e Marineo, per i quali era stata prevista una speciale turnazione idrica fino a venerdì, vedranno il ripristino dei normali orari già a partire da domattina.

“Ringrazio i tecnici che hanno programmato con cura questo importante intervento di manutenzione straordinaria – ha detto l’Amministratore Unico di Amap Alessandro Di Martino – e che, anche con la collaborazione del Dipartimento regionale per l’acqua e i rifiuti hanno pianificato con cura tutte le misure necessarie a limitare al massimo i disagi.

Grazie ai lavori svolti, potremo affrontare con più serenità i prossimi mesi e la gestione dei prelievi dagli importanti bacini dello Scanzano e di Rosamarina.”