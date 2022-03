Accessori per rendere accogliente qualsiasi soggiorno

Che tu sia un amante del minimalismo o preferisca interni accoglienti che irradiano un’atmosfera calda e casalinga, nel tuo soggiorno non possono mancare alcuni accessori irrinunciabili. Ecco alcuni dei più importanti.

Dipinti e foto

Le pareti vuote non creano un’atmosfera intima al tuo soggiorno. Tuttavia, basta appendere un quadro o una fotografia in grande formato e trasformerai la stanza oltre ogni tua aspettativa. Se ti piace scattare foto, troverai l’immagine giusta nella scheda di memoria della tua macchina fotografica. In alternativa, puoi scegliere anche una delle opere del tuo artista preferito.

Cuscini e coperte

Un’ampia varietà di cuscini, coperte e plaid può anche contribuire a creare una calda atmosfera in una stanza, specialmente quando ci si accoccola sul divano la sera e ci si rilassa dopo una giornata intensa. Il colore dei cuscini e delle coperte può essere in pendant con l’arredamento del soggiorno, oppure in contrasto. Puoi anche variare i colori a seconda delle stagioni.

Tappeto

Soprattutto se hai un pavimento galleggiante o di un altro materiale più fresco nel tuo soggiorno (come ad esempio il marmo), almeno un tappeto più piccolo posto vicino al divano sarà utile. Dopo tutto, affondare i piedi in un tappeto morbido è molto più piacevole che calpestare il pavimento freddo.

Lampada

L’illuminazione a soffitto è un must, ma non dovrebbe mai mancare almeno una lampada di dimensioni minori con luce più attenuata. L’apprezzerai non solo quando stai leggendo, ma anche quando guardi la TV la sera.

Candele

Soprattutto nelle fredde serate invernali, le candele sono un must. Puoi decorarci davanzali, mensole o tavolini e avrai a portata di mano una semplice decorazione per creare un’atmosfera romantica.

Piante e fiori

Nessuna casa dovrebbe essere senza piante se vuoi portare un po’ di vita ed energia nel tuo soggiorno. Oltre ai loro molti benefici per la salute e altri, sono decisamente decorativi. Basta solo scegliere quella giusta. Di tanto in tanto, puoi anche ricorrere ai fiori recisi, che illuminano la stanza con i loro colori.