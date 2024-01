Accessori per motocicli: un mercato in forte crescita a livello mondiale

Quello degli accessori per motocicli è un mercato assolutamente vivo a livello mondiale, peraltro destinato a svilupparsi ulteriormente negli anni a venire: è questo ciò che è emerso, con cifre inequivocabili, da uno studio condotto dalla società Fact.MR e pubblicato sul relativo sito Internet ufficiale.

Le possibili ragioni alla base di questo trend positivo

Con ogni probabilità, le ragioni alla base della floridezza di questo mercato sono molteplici: le case produttrici propongono dei veicoli sempre nuovi ed accattivanti, di conseguenza si sviluppa, inevitabilmente, anche il mercato dei relativi accessori, si stanno inoltre evolvendo non poco le tecnologie del settore, ragion per cui i motociclisti, per rendere sempre più confortevoli e sicuri i propri veicoli, tengono sempre viva la domanda di questi prodotti.

C’è tuttavia anche un altro fattore da considerare, come sottolineato anche dalla stessa Fact.MR, ovvero l’ecosostenibilità.

L’attenzione per l’ambiente sta crescendo da ogni parte del mondo e in numerosi Paesi vengono introdotte delle norme specifiche che i motociclisti sono chiamati a rispettare, e da questo punto di vista gli accessori possono assolutamente fare la differenza; una menzione speciale la meritano, da questo punto di vista, le marmitte: è fondamentale accertarsi che sul proprio veicolo siano installate marmitte regolarmente omologate, come quelle visionabili nell’e-commerce Omniaracing.

Soffermiamoci ora sulle statistiche emerse dallo studio di Fact.MR.

Un valore complessivo di 8,39 miliardi di dollari, che raggiungerà 15 miliardi di dollari nel 2032

Nel 2021, anno a cui corrisponde la rilevazione più recente, il mercato degli accessori per motocicli è risultato ammontare a 8,39 miliardi di dollari, cifra che, già per l’anno successivo, è stata prevista in aumento, con il raggiungimento di 8,8 miliardi di dollari.

Fact.MR ha compiuto anche una previsione di lungo periodo, la quale conferma le prospettive più che floride: tra il 2022 e il 2032, infatti, è previsto un tasso di crescita annuo del 5,5%, grazie a cui l’ammontare complessivo di tale mercato dovrebbe raggiungere i 15 miliardi di dollari.

Non solo, dunque, questo mercato confermerà il “segno +”, ma il trend di crescita sarà ancor più accentuato rispetto al passato: nel lasso temporale compreso tra il 2015 e il 2021, infatti, il tasso di crescita annua è risultato essere del 5,3%, percentuale che, come detto, tra il 2022 e il 2032 toccherà quota 5,5%.

A trainare la crescita del settore sarà la Cina

Fact.MR fornisce anche un’interessante previsione relativa a quali saranno le aree del mondo che più contribuiranno alla crescita del settore, e tra queste si colloca al primo posto la Cina: nella nazione asiatica, tra il 2022 e il 2032 il tasso annuo di crescita di questo mercato dovrebbe essere del 6%, dunque superiore rispetto alla media generale.

Al secondo posto di questa speciale graduatoria troviamo l’America Latina, con un tasso di crescita annua del 5,5%, segue al terzo il Sud Est Asiatico e Pacifico, con il 4,7%.