Abruzzo sostenibile: Imprudente, chieste misure straordinarie, proroga al 2024 della Pac e azione di semplificazione 

VICE PRESIDENTE INCONTRA A BRUXELLES COMMISSIONE AGRICOLTURA. URGE SOSTEGNO IMPRESE AGRICOLE IN GINOCCHIO PER CONSEGUENZA GUERRA. (Regflash) – BRUXELLES – 29 mar. “È stato un confronto serrato e franco alla presenza di esponenti autorevoli della Commissione agricoltura e del Parlamento europeo, in cui abbiamo ricordato il momento drammatico per la pandemia e la guerra in Ucraina e la crisi delle aziende agricole per il caro carburanti e l’insostenibile aumento dei costi di produzione: abbiamo chiesto con forza il rinvio, dal 2023 al 2024, della entrata in vigore della nuova Politica agricola comune (Pac 2023-2027), come deciso in sede di conferenza Stato-Regioni, l’attivazione, dopo il pacchetto dei giorni scorsi, di nuove, straordinarie e più incisive misure a sostegno delle imprese agricole, come accaduto per il Covid. In più una azione, concreta ed in tempi brevi, di semplificazione normativa. Europarlamentari e dirigenti della commissione hanno recepito e valuteranno”.