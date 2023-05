Secondo un recente rapporto pubblicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), nel 2019 il mercato del settore del gioco legale in Italia ha raggiunto una spesa complessiva di circa 119 miliardi di euro. Di questi, circa il 60% è rappresentato dalle scommesse sportive, il 18% dai giochi da casinò, il 14% dall’ippica e il 7% dai giochi online.

A questi dati se ne aggiungono poi altri che riguardano invece le stime del gioco illegale. In Italia, per esempio, sembrerebbe che quest’ultimo rappresenti circa il 20-25% di quello legale. Questo significa quindi che ben 20-25 miliardi di euro finiscono puntualmente in casse illecite.

In questo contesto, sorge quindi la necessità di mettere in guardia i giocatori che sempre più spesso decidono di affidarsi a case da gioco online, e di raccomandare loro di scegliere sempre e solo casinò legali e autorizzati, non solo per proteggere sé stessi e gli altri da eventuali rischi, ma anche per garantirsi un’esperienza di gioco più piacevole e trasparente possibile. Nella scelta delle case da gioco può essere utile consultare la lista dei casino sicuri 2023, sulla quale trovare le migliori piattaforme online.

Come riconoscere i casinò online sicuri

In fatto di sicurezza digitale i rischi che si possono incorrere facendo scelte sbagliate non sono da prendere sotto gamba. Ecco perché quando si sceglie di giocare in un casinò online bisogna tenere conto di diversi fattori che possono aiutare a riconoscere l’affidabilità di una casa da gioco piuttosto che un’altra.

Ecco i 6 elementi che distinguono un casinò sicuro da uno che non lo è affatto:

Un casinò affidabile per essere davvero considerato tale deve poi proteggere i dati personali e altamente sensibili dei propri giocatori, utilizzando tecnologie di sicurezza avanzate come crittografia SSL e firewall. In Italia i casinò devono per legge possedere la connessione crittografata SSL proprio per garantire la sicurezza delle transazioni di denaro ed evitare qualsiasi tipo di furto. Inoltre ogni casa da gioco legale deve anche dichiarare esplicitamente qual è la percentuale di vincita minima per essere più chiara possibile nei confronti del proprio giocatore.

Giocatori soddisfatti . É importante leggere le recensioni e le opinioni degli altri giocatori per capire se il casinò online in cui si ha deciso di giocare sia effettivamente affidabile. Se molti giocatori si sono lamentati di problemi o di disservizi, è meglio evitare quel casinò e cercare altrove. Stessa cosa vale nel caso in cui il sito non presenti nessun tipo di recensione oppure se i giudizi sembrano derivare da profili fake.

Metodi di pagamento. L'affidabilità di un casinò dipende anche dai sistemi di deposito e prelievo che offre. Una casa da gioco sicura deve mettere a disposizione dei giocatori una vasta gamma di opzioni di pagamento, compresi i metodi più diffusi e sicuri come le carte di credito e i portafogli elettronici.

Assistenza clienti. Un casinò online sicuro deve poi offrire un servizio di assistenza clienti disponibile tutti i giorni e a tutte le ore per rispondere alle domande e risolvere eventuali problemi. L'assistenza deve peraltro essere facile da contattare da più canali quali telefono, email o posta ordinaria. Inoltre il personale deve anche rispondere in maniera piuttosto veloce ed esaustiva alla richiesta d'aiuto del giocatore.