Abbandono illecito rifiuti – Operazione della Polizia Municipale in via Lanza di Scalea

Nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dell’illecito abbandono dei rifiuti, agenti della U.O. Vivibilità ed Igiene Urbana della Polizia Municipale, a bordo di autovettura civetta del Corpo, il 4 aprile scorso sorprendevano un uomo che, in via Lanza di Scalea, sceso da un Fiat Ducato, conferiva numerosi sacchi neri di grosse dimensioni all’interno dei cassonetti presenti sul posto. Gli agenti riscontravano, inoltre, che il cassone del veicolo conteneva altri 15 grossi sacchi neri pieni di rifiuti.

Per il conducente, C.M. di 30 anni e per il titolare dell’attività commerciale – dedita all’organizzazione di feste di compleanno con somministrazione di alimenti e bevande, dalla quale provenivano i rifiuti – veniva redatto verbale di elezione di domicilio, mentre il veicolo veniva sottoposto sotto sequestro per l’abbandono ed il trasporto di rifiuti senza iscrizione all’albo gestori ambientali.