Udine, 25 mag – L’ipotesi di spostamento del casello

autostradale del Lisert, a seguito della revoca della gara di

appalto che ne prevedeva l’ampliamento, è un’operazione che la

Regione ha preso in considerazione ma che tecnicamente appare

complessa.

Questa in sintesi la posizione espressa dall’assessore regionale

alle Infrastrutture e territorio sulla possibilità di

liberalizzare il tratto autostradale lungo la A4 compreso tra

Villesse e il Lisert, spostando la barriera sull’attuale casello

di Villesse.

Il tema è stato trattato stamattina in Consiglio regionale nel

corso del question time.

Come ha illustrato l’assessore, la revoca della gara si è resa

necessaria a seguito della rinuncia di fatto all’appalto per il

rilevante aumento dei costi delle materie prime e delle opere a

seguito della pandemia e della crisi bellica. Ciò ha indotto le

amministrazioni comunali a riprendere in considerazione

l’ipotesi, già avanzata anni fa, di uno spostamento del casello

su Villesse e della completa liberalizzazione del tratto

autostradale che interessa Monfalcone.

Sul punto l’assessore ha confermato la volontà della Regione di

ascoltare il territorio, ribadendo che l’eliminazione del

pedaggio incide sul piano finanziario di Autovie Venete nel

passaggio gestionale verso la nuova Newco e pertanto il confronto

su questa ipotesi viaria deve necessariamente coinvolgere anche i

ministeri competenti.

