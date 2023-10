La Barcolana, arrivata alla sua 55esima edizione, è una storica regata velica a carattere internazionale che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste durante la seconda domenica di ottobre.

L’incontro pubblico si terrà giovedì 5 ottobre alle ore 15 presso lo stand del Comune di Trieste, allestito all’interno del “Villaggio Barcolana”.

L’evento offrirà l’occasione di avvicinarsi alle priorità di comunicazione della Commissione europea e di conoscere le prossime attività volte a informare e coinvolgere il territorio sulle tematiche europee. Il focus della giornata saranno le opportunità di mobilità educativa transfrontaliera per i giovani.

L’iniziativa si inserisce nel contesto della campagna europea Time To Move che ha l’obiettivo di far conoscere ai giovani quali siano le opportunità per fare un’esperienza all’estero e sperimentare la mobilità per l’apprendimento.

Ampio spazio verrà dato ai beneficiari e ai testimoni che hanno vissuto in prima persona esperienze di mobilità. Sarà infatti possibile ascoltare:

i contributi dell’associazione Erasmus Student Network (ESN Trieste) – accreditata al Polo Giovani Toti – con una rappresentanza di volontari e studenti stranieri attualmente ospitati a Trieste (studenti incoming) ;

; le attività dell’associazione ARCI Servizio Civile FVG – che vanta un protocollo d’intesa con il Comune di Trieste per promuovere l’accesso alle opportunità che l’Unione europea rivolge ai giovani – realizzate con i volontari del Corpo Europeo di Solidarietà;

la voce di Enrico Armenia, un ex volontario europeo che grazie al Corpo Europeo di Solidarietà e ad altri Programmi europei ha trovato impiego in Danimarca.

Non perdere l’occasione di incontrare gli ospiti e ascoltare le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona le opportunità di mobilità offerte dall’Unione europea!