Appuntamento i martedì 5, 12 e 19 dicembre dalle 19 alle 23 con approfondimenti e cene condivise.

C’è tempo fino a venerdì primo dicembre per iscriversi a A tavola con gusto, l’iniziativa pensata per cucinare e riflettere sul tema dell’alimentazione insieme al cuoco professionista Antonio Lombardo e ad alcune esperte.

Il percorso è strutturato in tre incontri a cadenza settimanale che si svolgeranno dalle 19 alle 23 al Centro di aggregazione territoriale l’Area in via Manzoni 6.

Il primo appuntamento, in programma per martedì 5 dicembre, permetterà di approfondire il rapporto tra cibo e mente e vivere un’esperienza sensoriale guidati da una psicologa.

Al secondo incontro di martedì 12 dicembre parteciperà invece un’esperta ambientale, che racconterà l’impatto della produzione di cibo sul pianeta riflettendo con i partecipanti sulla sostenibilità della nostra alimentazione.

L’iniziativa si concluderà martedì 19 dicembre in compagnia di una nutrizionista con cui sarà possibile parlare del rapporto tra cibo e salute.

I posti disponibili sono dodici, per partecipare bisogna avere almeno 18 anni e iscriversi entro venerdì primo dicembre tramite il form google www.tinyurl.com/mwjs6n6m , disponibile anche nel sito di Trento giovani.

Il costo complessivo per le tre serate, organizzate da alcuni giovani insieme all’associazione Carpe Diem all’interno del Piano Giovani di zona Trento Arcimaga, è di 30 euro. Non è possibile partecipare a incontri singoli.

Per maggiori informazioni si può scrivere a corsogiovani.tn@gmail.com