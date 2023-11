“A scuola senz’auto”, la cultura in premio a chi vince

Ha preso il via lunedì 20 novembre A scuola senz’auto, la gara che fino a venerdì 24 novembre coinvolgerà gli istituti della città.

Promossa dall’ufficio Politiche giovanili nell’ambito del progetto “Bambini a piedi sicuri” e “Diritti in movimento”, nasce per sensibilizzare i partecipanti sul tema della mobilità sostenibile.

In queste giornate bambini, genitori e personale scolastico sono invitati ad arrivare a scuola con mezzi e modalità sostenibili, come bici, piedi, autobus e car pooling. In questa edizione, le classi che raggiungeranno il cento per cento di mobilità sostenibile e realizzeranno un elaborato di classe riceveranno un premio culturale offerto dalle realtà del territorio coinvolte: Azienda per il Turismo, Castello del Buonconsiglio, Centro Servizi culturali Santa Chiara, Fondazione Museo Storico Trentino, Galleria Civica, Museo Diocesano Tridentino, Muse, Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Provincia, servizio Cultura turismo e politiche giovanili.

Tra dicembre e maggio 2024 le classi vincitrici potranno conoscere gli animali che popolano il Trentino o immergersi nella storia della città grazie a visite guidate e alla realtà virtuale.