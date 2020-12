A Sarzana commercianti fanno doni ai bambini

“Il Natale dei Ninin” è l’iniziativa promossa da 15 commercianti di Sarzana che, sull’idea della sarzanese Sofia Brandoli, organizzatrice di eventi, hanno partecipato alla preparazione di 30 pacchi regalo per altrettanti bambini di famiglie in difficoltà in collaborazione con il Comune. Sono stati i servizi sociali dell’ente a individuare i piccoli che riceveranno il pacco contente, oltre al panettone e giochi, anche biglietti della lotteria del gruppo comunale della Protezione Civile, quaderni, penne e altro materiale didattico.

I pacchi dono sono stati consegnati al sindaco Cristina Ponzanelli e ora, con l’aiuto della Protezione Civile verranno consegnati alle famiglie.

“I commercianti di Sarzana, anche in un momento tanto difficile, hanno trovato la volontà e la forza di unirsi e dare qualcosa a chi è più in difficoltà. Anche questo testimonia lo spirito di solidarietà e il senso di appartenenza alla nostra comunità e che caratterizza la nostra città”, ha dichiarato il sindaco Ponzanelli.