Fedriga chiede di sbloccare immediatamente i valichi.

Lo afferma in una nota il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. “Il blocco del traffico merci proveniente dall’Italia – sottolinea Fedriga – rappresenta un’azione dannosa non solo per l’economia, ma rischia di creare problemi drammatici anche nella lotta che stiamo facendo al diffondersi dell’epidemia”.