A Rapallo il parco Casale diventa più sicuro con la Guardia ambientale

“Deliberata dalla giunta comunale la pratica che approva l’attività di presidio del Parco Casale da parte della Guardia Nazionale Ambientale, alla quale è stata assegnata anche una #sede all’inizio del Parco”, a dare l’annuncio è il sindaco di Rapallo sui canali social. “I compiti della Guardia Nazionale Ambientale, che verrano implementati in futuro,saranno di #presidio #controllo del Parco e dei servizi, per aumentare la #sicurezza degli utenti”.

Oltre ad un parco più sicuro, in consiglio comunale è stata approvata questa mattina dalla giunta comunale la variazione di bilancio per degli importanti interventi che riguardano due parchi cittadini e il cimitero di via Cerisola. “Scopo di questo atto – sottolinea l’assessore al Bilancio, Antonella Aonzo – è finanziare una serie di lavori di manutenzione particolarmente attesi in città, con particolare riferimento ai parchi gioco per bambini. Incrementare la cura e la manutenzione delle aree verdi, così come quella dei cimiteri, è uno degli obiettivi che l’amministrazione comunale si prefigge per i prossimi mesi”.

248.629,92 euro è l’ammontare complessivo della variazione, con applicazione dell’avanzo di amministrazione. Di questi, 122.760 euro

sono destinati ai lavori di sistemazione del verde nei Giardini dei Partigiani e al Parco Biancaneve. “Quest’ultimo – spiega Maurizio Malerba, consigliere incaricato a Parchi e Giardini – vedrà inoltre il posizionamento di due nuovi giochi per i bimbi, mentre altri giochi già presenti nell’area ludica verranno riqualificati. E’ l’inizio di una serie di lavori di restyling che andranno ad interessare tutte le aree verdi pubbliche cittadine, dal parco Canessa al parco Casale”. Previsti anche 30.378 euro per la sistemazione della camera mortuaria e dell’ufficio del custode presso il cimitero urbano di via Cerisola.