Da lunedì 30 maggio a sabato 4 giugno torna a Pomaretto la Settimana della Montagna , patrocinata dalla Città M etropolitana di Torino .

Lunedì 30 alle 21 nel padiglione degli impianti sportivi è in programma la serata “Il grande ciclismo” , che proporrà un dialogo tra il giornalista sportivo Franco Bocca e Franco Balmamion , vincitore di due Giri d’Italia e terzo nel Tour de France del 1967. A l campione di Nole Canavese, che conquistò l e magli e rosa del 1962 e 1963, difendendole anche e soprattutto in montagna, sarà conferita la cittadinanza onoraria di Pomaretto . Durante la serata, Roberto Colombero e Marco Bussone , rispettivamente presidente regionale e nazionale dell’U NCEM , presenteranno la nuova guida “Grande Ciclismo in Piemonte” .

Martedì 31 maggio alle 21 sarà proiettato il documentario di Paolo Casalis e Stefano Scarafia “The runner-Il corridore” , con la partecipazione di Marco Olmo e dei registi.

Mercoledì 1° giugno alle 21 si terrà la presentazione del libro “Pensieri verticali” , con la partecipazione degli autori, del curatore e dell’editore. Seguirà una proiezione di filmati e fotografie realizzati con un drone in Val Germanasca e Val Chisone da Stefano del Din .

Giovedì 2 giugno sarà inaugurata la mostra “Arte in Vigna” . L’appuntamento è alle 16 al Ciabot dei vigneti del Ramìe , con la partecipazione dell’ illustratore grafico pinerolese Giuseppe Viello . La mostra proseguirà sabato 4 giugno dalle 15 alle 19 e domenica 5 dalle 10,30 alle 18, con la possibilità di partecipare alle degustazioni del Ramìe e dei prodotti locali al Ciabot . Alle 21 nel padiglione degli impianti sportivi l’ alpinista François Cazzanelli e il giornalista e storico dell’alpinismo Roberto Mantovani dialogheranno prima e dopo la proiezione del film “Mattehorn Big Wall” , dedicato all’ u ltima avventura di Cazzanelli sul Cervino, insieme a Francesco Ratti e Emrik Favre: la prima ripetizione e la prima invernale dell’ultima via aperta da Patrick Gabarrou sulla parete sud, l“Echelle Vers le Ciel” .

Si parlerà di cinema anche venerdì 3 giugno alle 21 , con la proiezione dei film di Fredo Valla “La Barma”, “La strada dei capelli” e “Giuliano, Daniele, Laura” . Il cineasta originario di Sampeyre e residente ad Ostana dialogherà con l’ antropologo ed ex presidente nazionale del CAI Annibale Salsa .