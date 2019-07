A Milano la terza edizione dell’Italia Africa Business Week

Comincia il fermento per la terza edizione del Forum IABW 2019 – Italia Africa Business Week, in programma al Milano Convention Center il 26 e 27 novembre.

Meno 140 giorni all’apertura della terza edizione del Forum IABW, l’Italia Africa Business Week. Il Forum IABW 2019 si terrà negli spazi del MiCo, il Milano Convention Center il 26 e 27 novembre, per una due giorni intensiva su infrastrutture, energie rinnovabili, agricoltura, agribusiness, nuove tecnologie, industria 4.0, biomedicale, tessile, moda, turismo, sicurezza e waste management. L’evento assume un’importanza particolare, specialmente alla luce del fatto che è il più longevo Forum economico italo-africano, nonostante abbia solo altre due edizioni alle spalle. L’evento è organizzato in collaborazione con Assolombarda e ISPI, Italian Institute for International Political Studies, e presentato con il patrocinio e in collaborazione con CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa.

Il focus centrale di questa edizione del Forum saranno le start up e le piccole e medie imprese. Come in passato, gli eventi del Forum saranno multilingue e multilivello, per consentire a imprenditori italiani e africani di approfittare allo stesso modo di questa occasione di confronto unica nel suo genere nel panorama italiano. A ricoprire uno spazio espositivo di 3000mq, con più di 6000mq di vetrine a disposizione dei partecipanti, saranno luoghi di incontro e scambio incentrati sui temi della sostenibilità, dell’industria 4.0 e delle start-up innovative.