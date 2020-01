A Messina arriva una nuova Open Arms con 122 persone.

Arrivata oggi pomeriggio al molo Norimberga di Messina dove ad accoglierli c’erano medici dell’Asp, volontari, Croce rossa e forze dell’ordine.

Sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza dell’ex caserma Gasparo a Bisconte per l’identificazione in attesa di altra destinazione.

Tra loro due donne in gravidanza, tre famiglie con bambini, sia neonati di due-tre mesi che bambini di pochi anni. I migranti di nazionalità sub sahariana sono stati salvati nel corso di due diversi interventi nel mar Mediterraneo.