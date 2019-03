A Matera la quarta edizione del Congresso di Pneumologia

Il 22 e 23 marzo a Matera si terrà il quarto “Congresso di Pneumologia – Programmi e sinergie per una Sanità più moderna – Basilicata 2019”.

Si terrà a Matera una due giorni dedicata alle patologie polmonari. Si tratta della quarta edizione del “Congresso di Pneumologia – Programmi e sinergie per una Sanità più moderna – Basilicata 2019”, organizzata dalla responsabile della Struttura di Pneumologia Territoriale dell’Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM). Le patologie polmonari “rappresentano un grave problema di salute pubblica e un enorme impegno dal punto di vista sanitario, sociale ed economico per il Paese”, spiegano gli organizzatori in una nota. Il programma utilizzerà relazioni e letture magistrali per trattare temi come la prevenzione, la diagnosi e le nuove terapie per contrastare le principali malattie polmonari.

Anche in questa sessione del Congresso di Pneumologia, come nelle precedenti, il programma prevede la sessione “Uno sguardo verso il futuro della Pneumologia”. Al centro di questo momento ci saranno giovani specializzandi in pneumologia provenienti da diverse università d’Italia, che presenteranno al pubblico i più recenti studi scientifici svolti nei rispettivi atenei. Tra gli obiettivi del congresso c’è anche quello di mettere in contatto gli esperti che operano nel campo della pneumologia, e fondare le basi per un vero e proprio “Sistema di Rete” e arrivare ad una “sanità più moderna”.