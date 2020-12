A Genova boom identità digitali

È boom di richieste a Genova per l’identità digitale, a questa importante domanda il Comune ha risposto aprendo una rete articolata di Spid Point su tutto il territorio cittadino. Ad oggi sono sette gli Spid Point attivi in città presso i quali richiedere l’identità digitale che permette di usufruire dei servizi “da remoto”.

Lo Spid è un sistema di identità digitale sicuro, che permette di utilizzare i sevizi della Regione, del Comune e in generale di accedere a quasi tutto quello che i servizi pubblici mettono a disposizione dei cittadini in via digitale. “Genova è stato il primo grande Comune d’Italia abilitato dall’Agenzia per l’Italia digitale a rilasciare l’identità digitale, che consente di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti”, spiega Tursi in una nota.