A Fondi le qualificazioni interregionali under 15 di pallacanestro femminile: centinaia di atlete in arrivo

Centinaia di atlete in arrivo a

Fondi grazie alle qualificazioni delle finali nazionali under 15 femminili di

pallacanestro. L’appuntamento con la fase interregionale di una delle competizioni

cestistiche più attese dell’anno è al Palavirtus di via Liguria, da oggi

venerdì 6 maggio e fino a domenica 8 maggio.

Otto, in totale, le squadre

partecipanti: le migliori del centro sud Italia. A sfidarsi saranno, nel

concentramento A, Firenze Basketball Academy, Mercede Basket Alghero, Unime

Messina e 75’ Basket Casalnuovo. Nel concentramento B, invece, si affronteranno

il Verga Palermo, il Basket 90 Sassari, l’Apulia Logistic Pink Bari e il San

Martino.

Al Palavirtus, considerando il numero

di atleti minorenni, che arriveranno a Fondi con genitori e tifoseria al

seguito, è previsto il pubblico delle grandi occasioni.

L’evento, promosso dal settore

giovanile della Federazione Italiana Pallacanestro, è organizzato dalla Virtus

Basket Fondi con il patrocinio del Comune di Fondi.

«Ancora un grande evento sportivo

– commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio

Macaro – tutto questo fermento, per di più con atlete giovanissime, è motivo di

orgoglio per la nostra comunità e ci consente di rodare la macchina organizzativa

in vista del 2023, anno in cui grazie al titolo di Città europea dello sport, Fondi

ospiterà grandi eventi di moltissime discipline. Questa competizione, che sarà

una grande festa in rosa, è motivo di orgoglio e, allo stesso tempo, è molto positiva

per l’economia e il turismo della città».