A 3 anni esce di casa di notte, soccorso

Un bimbo di nemmeno tre anni è uscito di casa nella notte, mentre i genitori dormivano, ed è andato in giro per San Felice sul Panaro, in provincia di Modena. È stato notato da una donna su una ciclabile, a circa un chilometro da casa. La donna ha avvisato i carabinieri, che lo hanno soccorso. È successo intorno alle tre, quando il piccolo è riuscito ad aprire il portone, dopo essere salito su uno sgabello. La passante lo ha visto, fermo sulla pista. Aveva freddo, in pigiama. I militari lo hanno fatto salire sull’auto di servizio, gli hanno fatto indossare un maglioncino e in caserma gli hanno dato due merendine. Dopo circa mezz’ora è stata individuata la sua casa, con il cancello del giardino e la porta d’ingresso ancora aperta. I carabinieri sono entrati e hanno svegliato gli inconsapevoli genitori. Questa mattina il bambino ha consegnato una sua foto con un biglietto scritto dal padre, di ringraziamento.