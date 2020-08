RGE 967/2012

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI

AVVISO DI VENDITA TELEMATICA SINCRONA A PARTECIPAZIONE MISTA,

AI SENSI DEGLI ARTT. 490, 570 E 591 BIS C.P.C.

OTTAVA VENDITA

Il delegato alla vendita Dott. Franco de Leonardis – dottore commercialista con studio in Genova, Via Vincenzo Ricci 3/7 (tel. 010.565735) AVVISA che il giorno 13/11/2020 ore 14.00, presso l’aula telematica n.46, terzo piano, del Tribunale di Genova, si svolgerà la sesta vendita in modalità telematica sincrona a partecipazione mista e l’eventuale gara tra gli offerenti del seguente immobile:

Lotto Unico: piena proprietà di unità immobiliare ad uso abitativo, in Genova Via C. Rolando 20 A per complessivi 88,00 mq e censito al NCEU di Genova, Sez. SAM, fg.43, Part.698, sub.3, z.c.3, cat. A/3, cl 4, vani 6,5. Classe Energetica G. L’immobile risulta occupato. L’immobile viene trasferito libero da ogni gravame ad eccezione delle spese condominiali relative all’anno in corso all’aggiudicazione ed all’anno precedente, che, se dovute, rimarranno a carico dell’acquirente. Gli oneri fiscali ed ogni altra spesa derivante dalla vendita sono posti a carico dell’aggiudicatario ad esclusione delle spese di cancellazione dei gravami che saranno poste a carico della Procedura.

PREZZO BASE: € 44.289,00

RILANCIO MINIMO DI GARA: € 1.000,00

SI PRECISA CHE IN FASE DI RILANCIO IN AUMENTO IN CASO DI GARA NON È CONSENTITO L’INSERIMENTO DI IMPORTI CON DECIMALI.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

Le offerte di acquisto, con apposta marca da bollo da € 16,00, dovranno essere presentate, presso lo studio del professionista delegato dott. Franco de Leonardis in Genova, Via Vincenzo Ricci 3/7 entro le ore 12,00 del giorno 12/11/2020. All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente nonché due assegni circolari non trasferibili, uno a titolo di cauzione e uno a titolo di fondo spese presunte, salvo conguaglio, intestati a “Esecuzione Immobiliare n° 967/12. RGE”.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

L’offerta di acquisto deve essere presentata tramite il modulo web “Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata dell’offerta telematica per partecipare ad un determinato esperimento di vendita, ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it. Dal modulo web è scaricabile il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”. L’offerta d’acquisto telematica ed i relativi documenti allegati dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, e un fondo spese pari al 15% del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario, sul conto corrente bancario intestato a: PROCEDURA ESECUTIVA N.967/12 RGE al seguente IBAN IT 10 Q 03111 01401 000000002281. La cauzione sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto. Il bonifico, con causale “Proc.esec.n.967/12 R.G.E., lotto Unico – versamento cauzione e fondo spese”, dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro le ore 9.00 del giorno precedente l’udienza di vendita telematica.

La pubblicità della vendita sarà effettuata a norma dell’rt. 490 del c.p.c. ed ai sensi di legge secondo le modalità stabilite dal G.E. ed in particolare: pubblicazione dell’ordinanza e dell’avviso di vendita, sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; pubblicazione dell’ordinanza, dell’avviso di vendita e della perizia sui siti internet: www.astegiudiziarie.it, cambiocasa.it, genova.ogginotizie.it, www.tribunaliitaliani.it www.immobiliare.it, www.genova.repubblica.it; www.entietribunali.it

Gli interessati all’acquisto possono visionare il compendio pignorato contattando il Custode dott.Franco de Leonardis, Tel.:010/565735, email: deleonardischiorra@aleph.it, C.F. del legale rappresentante DLNFNC39M02F205X.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.