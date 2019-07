TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 964/2014

III AVVISO DI VENDITA

Il giorno 17/09/2019 alle ore 13:30 presso il Palazzo di Giustizia – piano III – aula 44, sarà posto in vendita senza incanto la

Piena proprietà dell’immobile ad uso abitativo sito in Moconesi Via Bandie civ. 1 int. 1 composto da: ingresso con angolo cottura, due camere, servizio igienico e annesso giardino pensile per un totale di mq. 137,70.

PREZZO BASE: € 32.393,00

RILANCIO MINIMO: € 1.000.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.

Le offerte dovranno essere presentate, in busta chiusa senza indicazioni all’esterno, presso lo studio del Delegato, sito in Genova Via XX Settembre 33/7, entro le ore 13 del giorno precedente a quello fissato per l’esame delle offerte stesse. Alle offerte si applicano le “Disposizioni generali in materia di vendite immobiliari” disciplinate dal cpc.

Per informazioni visionare il sito www.astegiudiziarie.it e www.sovemo.com o rivolgersi al Custode SO.VE.MO. Srl tel. 010-5299252 o al Delegato alla Vendita Dott. Riccardo Bolla tel. 010-5705003.