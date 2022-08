7° Censimento generale dell’agricoltura: integrazione dei primi risultati

Ad integrazione dei contenuti pubblicati il 28 giugno scorso (report e cartogrammi) sui primi risultati del 7° Censimento generale dell’agricoltura, l’Istat rilascia oggi un set di 40 tavole statistiche con dettaglio prevalentemente regionale e per Provincia autonoma.

Va sottolineato che i dati per Regione e Provincia autonoma sono riferiti al centro aziendale o alla sede legale dell’azienda, mentre in autunno saranno diffusi i dati per localizzazione dei terreni.

I confronti con il censimento 2010, qualora non già presenti nella tavola, sono a cura dell’utente, che può scaricare agevolmente i dati su Censimento agricoltura 2010 al tema “Censimento agricoltura (dati riferiti al centro aziendale)”.