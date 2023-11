5G E TRASFORMAZIONE DIGITALE. IN VENETO INVESTIMENTO DA 156 MILIONI DI EURO

“La Regione del Veneto è destinataria di 156 milioni di euro dal PNRR per infrastrutture 5G nelle aree bianche. Una grande opportunità per lo sviluppo economico, tecnologico e per la competitività della nostra regione. Servizi, innovazione, sviluppo sostenibile della società e del territorio: tutti settori per i quali la connettività e la trasformazione digitale sono fondamentali”.

Lo ha detto l’assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato intervenendo questo pomeriggio a palazzo Labia a Venezia in occasione del convegno dedicato a “5G e trasformazione digitale – Le reti di nuova generazione per lo sviluppo delle aziende e dei territori” promosso da Confindustria Veneto Est in collaborazione con Rai Veneto. L’assessore Marcato è intervenuto nel corso della sessione dedicata alla “Presentazione quadro evolutivo e normativo: a che punto è la digitalizzazione? I bandi 5G del PNRR”.

“Confido che questo progetto abbia successo e che vengano rispettati i tempi di realizzazione per arrivare al 2026 con una infrastruttura digitale completata – ha sottolineato ancora Marcato -, augurandomi che non si ripetano i gravi ritardi che stiamo subendo con il piano nazionale per la banda ultralarga, da realizzarsi entro il 2020 e ad oggi ancora non completato. Ciò che mi rassicura è che sono fondi PNRR e, quindi. sono vincolati alla realizzazione. Questa è un’occasione straordinaria per il Veneto, regione che insieme a Lombardia ed Emilia Romagna ha ad oggi la maggiore crescita di Pil e di occupazione”.