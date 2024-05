La stagione estiva del Conservatorio Licinio Ricine di Frosinone

Un ricco e variegato programma animerà la primavera-estate del Conservatorio Licinio Refice di Frosinone che porterà la grande musica in tutta la Provincia a testimonianza dell’impegno costante dell’istituzione tutta nella continua ricerca di un affettuoso rapporto con il proprio territorio. Ben 21 appuntamenti concertistici magistralmente coordinati dal M° Antonello Timpani e rigorosamente ad ingresso libero si aggiungono alle numerose date artistico-didattiche già svolte ed a un nuovo open day dedicato alle scuole ed alla cittadinanza che si svolgerà il 10 maggio presso la sede del Conservatorio. Alle parole del direttore M° Mauro Gizzi la presentazione della nuova stagione : “E’ stato un anno intenso e foriero di soddisfazioni come di nuove sfide da intraprendere. Convegni, congressi, festival, l’open day, masterclass, una stagione concertistica sul territorio fitta di appuntamenti ed una instancabile attività didattica in forme tradizionali e rinnovate. Dopo gli ultimi sofferti anni di crisi globale il Conservatorio sembra aver nuovamente intrapreso la strada di una nuova fioritura artistica e didattica, come testimoniato dai nostri concerti, affettuosamente frequentati da un pubblico sempre più ampio e dalle numerose richieste per le nuove ammissioni che ricordiamo sono aperte fino al 9 maggio. Questo risultato è a mio avviso merito anche di una profonda sinergia e reciproca disponibilità tra le diverse componenti dell’istituzione che desidero ringraziare: il Presidente Gualdini, il Consiglio Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, i docenti, il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, ma soprattutto gli allievi e le loro care famiglie; così ringrazio le istituzioni cittadine che spero vorranno continuare a sostenerci con sempre maggiore partecipazione e tutti gli amici del Conservatorio che ci seguono con affetto.”